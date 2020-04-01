Сотрудник Государственного департамента США скончался в результате заболевания коронавирусом. Такое заявление сделал глава американского ведомства Майк Помпео. Об этом сообщает CNBC.

"У нас есть чиновник в Государственном департаменте, умерший вследствие этого вируса", - сказал Помпео.

По его словам, среди сотрудников Госдепа - десятки людей, с положительным результатом теста на COVID-19.

"У нас также есть другие члены команды с COVID-19. Я думаю, сейчас в Государственном департаменте у нас до 40-50, которые имеют положительный результат теста. Среди них наши сотрудники, работающие на местах, вся команда Государственного департамента", - добавил Помпео, не раскрывая личности больных.

Также в начале неди Пентагон подтвердил смерть военнослужащего США с положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп собирается ввести карантин в штате Нью-Йорк на две недели.

Также мы сообщали, что Трамп подписал закон о поддержке экономики США на $2 триллиона из-за коронавируса.