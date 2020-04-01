На 1 апреля украинцы искали в поисковых системах не просто шутки и розыгрыши. Судя по сервису Google Trends, их интересовали анекдоты о коронавирусе.

В Сети действительно делятся анекдотами и мемами о новых реалиях. Хотя в некоторых странах - например, в Германии - призвал в день смеха на столь серьезную тему не шутить. Чтобы население не относилось к проблеме легкомысленно.

Однако известно, что смех и хорошее настроение повышают иммунитет и вообще имеют доказанный терапевтический эффект.

Ранее мы публиковали подборку шуток о коронавиурсе, а к 1 апреля собрали еще одну - с анекдотами и песнями на злобу дня.

Анекдоты про коронавирус и карантин

А у вас в семье в магазин тоже ходит тот, кого не жалко?

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Принц Чарльз всю жизнь хотел корону и дождался, но не ту

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16 сезонов "Битвы экстрасенсов" и никто не сказал про коронавирус!

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- Вы не боитесь умереть от коронавируса?

- У меня ипотека, меня откачают

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Пробыв несколько дней дома, я понял почему кот постоянно просит жрать

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- Вы планируете куда-нибудь летом?

- Да. В июне и июле будем дома. А в августе хотим выйти в магазин

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Третий день карантина. Случайно разговорился с женой. Очень даже ничего оказалась.

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Песни про коронавирус

После введения карантина появляются песни про коронавирус.

Российский певец, сценарист и комик Семен Слепаков решил взбодрить своих поклонников и поделился злободневной песней под названием "Вирусная" (присутствует нецензурная лексика)

"У нас была куча проблем. Мы были все недовольны всем. Мы говорили, что лучше сдохнуть, чем жить вот так… Но оказалось, тогда все было - за@бись! Коронавирус, коронавирус - от@бись", - поет Слепаков.

Олеся Медведева и Тарик Незалежко записали политический рэп на тему карантина. "Мы с Тарик Незалежко решили разбавить ваши серые карантинные будни и призвать власть к ответственности! Формат неожиданный, но мы всегда выходим за рамки", - анонсировала клип в своем Facebook ведущая блога "Ясно. Понятно".

Настя Каменских выпустила домашний клип на песню о карантине на пяти языках. Я понимаю, что с каждым днем придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой", - написала Каменских в подписи к ролику.

О самоизоляции спел российский комик Александр Гудков. В ролике засветились украинские и российские звезды.

Напомним, что власти Таиланда и Индии грозят тюрьмой за шутки на тему коронавируса в День дурака.