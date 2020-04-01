Во вторник, 31 марта, в Сумской области Глуховской центральной районной больнице повесилась 48-летняя женщина, которой поставили диагноз шизофрения.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции области сообщает местное издание sumy.today.

Трагическое событие произошло в психиатрическом отделении. Туда женщину госпитализировали в больницу с диагнозом шизофрения параноидального типа. А 31 марта пациентку нашли повешенной.

По факту самоубийства полиция проводит расследование.

Всего с начала года в Сумской области зафиксирован 71 суицид, за аналогичный период прошлого года - 48.

Раннее "Страна" писала о женщине Под Никополем, которая из-за долга коллекторам подожгла дом с двумя инвалидами и повесилась во дворе.

Также мы сообщали, о профессоре Дрогобычского педуниверситета, который повесился в рабочем кабинете.