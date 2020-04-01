В Киевской области половина зараженных коронавирусом находится очень близко к столице. Фото: Страна

Из 57 случаев заражения коронавирусом в Киевской области, которые подтверждены на утро 1 апреля, боьше половины приходится на два бюлижыйших к столице района. 19 случаев в Обуховском районе и 12 - в Киево-Святошинском. 

Об этом сообщается на странице Киевской облгосадминистрации в среду, 1 апреля. 

19 заболевших нахолятся в пгт Козин, селе Романков, городе Украинка, 12 в городах Вишневое и Боярка, селах Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка. Двое из заболевших в Обуховском районе - дети.

Кроме того, шесть заболевших в Борисполе, шесть в Васильковском районе в селе Рославичи. По три случая – в городах Белая Церковь и Бровары, по два - в городах Обухов и Ирпень.

По одному случаю зафиксировано в:

  • Бориспольском районе (село Гнедин)
  • пгт Ворзель и Гостомель Ирпенского горсовета
  • городе Буча
  • в Белоцерковском районе (село Фурсы)
  • Броварском районе (село Зазимье)
  • Ставищенском районе (пгт Ставище)
  • Макаровском раоне (село Мостыще)

На стационарном лечении 20 человек, лечатся дома - 37. При этом один заболевший в области уже выздоровел, трое умерли.

Статистика по возрасту распределяется таким образом: 

  1. 1-10 лет - 3,5% заболевших
  2. 11-20 лет - 3,5% заболевших
  3. 21-30 лет - 8,8%
  4. 31-40 лет - 24,5%
  5. 41-50 лет - 35%
  6. 51-60 лет - 19,2%
  7. 61-70 лет - 1,8%
  8. 70 лет - 3,5%.

Подозревают заражение у 223 чел. Установлено медицинское наблюдение над 567 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 669 случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве несколько человек сбежали из обязательной обсервации в отелях

Также мы рассказывали, что в столице всех больных воспалением легких будут проверять на коронавирус.

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