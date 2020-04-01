Из 57 случаев заражения коронавирусом в Киевской области, которые подтверждены на утро 1 апреля, боьше половины приходится на два бюлижыйших к столице района. 19 случаев в Обуховском районе и 12 - в Киево-Святошинском.

Об этом сообщается на странице Киевской облгосадминистрации в среду, 1 апреля.

19 заболевших нахолятся в пгт Козин, селе Романков, городе Украинка, 12 в городах Вишневое и Боярка, селах Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка. Двое из заболевших в Обуховском районе - дети.

Кроме того, шесть заболевших в Борисполе, шесть в Васильковском районе в селе Рославичи. По три случая – в городах Белая Церковь и Бровары, по два - в городах Обухов и Ирпень.

По одному случаю зафиксировано в:

Бориспольском районе (село Гнедин)

пгт Ворзель и Гостомель Ирпенского горсовета

городе Буча

в Белоцерковском районе (село Фурсы)

Броварском районе (село Зазимье)

Ставищенском районе (пгт Ставище)

Макаровском раоне (село Мостыще)

На стационарном лечении 20 человек, лечатся дома - 37. При этом один заболевший в области уже выздоровел, трое умерли.

Статистика по возрасту распределяется таким образом:

1-10 лет - 3,5% заболевших 11-20 лет - 3,5% заболевших 21-30 лет - 8,8% 31-40 лет - 24,5% 41-50 лет - 35% 51-60 лет - 19,2% 61-70 лет - 1,8% 70 лет - 3,5%.

Подозревают заражение у 223 чел. Установлено медицинское наблюдение над 567 контактными лицами.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, подтверждено 669 случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве несколько человек сбежали из обязательной обсервации в отелях.

Также мы рассказывали, что в столице всех больных воспалением легких будут проверять на коронавирус.