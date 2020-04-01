Верховная Рада может собраться 6 или 7 апреля, чтобы проголосовать за кризисный бюджет и "антиколомойский" закон.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, понедельник-вторник (будет внеочередное заседание Рады, - Ред.). На следующей неделе станет теплее. Если станет теплее, то, возможно, какая-то другая локация (не сессионный зал Рады, - Ред.). Есть определенные регламентные процедурные нормы. Если мы отойдем от этого, оппозиция опять скажет, что это нарушение. Поэтому спикер пытается действовать в таких правилах, чтобы минимизировать претензии от оппозиции. Скорее всего в сессионном зале. Но я готов собираться и в другом месте", - сказал Герус.

Депутат отметил, что возможно, кроме закона о банках и нового бюджета Рада успеет рассмотреть еще какой-нибудь законопроект.

Стоит отметить, что после принятия "антиколомойского" закона Украина может сразу же получить первый транш кредита от МВФ в размере $4 млрд.

Ранее "Страна" разбиралась, почему "Слугам народа" не хватило голосов для принятия нового бюджета, и означает ли это конец правления монобольшинства в украинском парламенте.