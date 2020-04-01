В Киеве не будут открывать рынки - Кличко
В Киеве не будут открывать рынки, несмотря на вчерашнее решение Минздрава. Рынки могут открыть только если ситуация с коронавирусом в столице Украины улучшится. А сейчас Киев на первом месте по заболеваемости COVID-19.
Об этом на брифинге 1 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В частности, Кличко заявил, что продуктов в городе хватает и в магазинах. Также он напомнил об Ухани, где все известные события начались именно с рынка.
"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.
Кличко добавил, что столица возобновит работу продовольственных рынков только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.
Напомним, что по решению Минздрава на открытых продуктовых рынках должны соблюдаться такие правила:
- Должны быть зарегистрированные производители пищевой продукции.
- На рынке не должно быть более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади.
- На рынке должна быть возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.
- Персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Должна быть обеспечена возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, на рынках выходного дня расстояние между местами торговли должно быть не меньше, чем три метра.
Видео: YouTube/NEWSONE
Ранее Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником продуктов, закрывать их не нужно.
Также мы рассказывали, почему в Украине продолжают дорожать продукты.