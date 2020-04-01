В Киеве не будут открывать рынки, несмотря на вчерашнее решение Минздрава. Рынки могут открыть только если ситуация с коронавирусом в столице Украины улучшится. А сейчас Киев на первом месте по заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге 1 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, Кличко заявил, что продуктов в городе хватает и в магазинах. Также он напомнил об Ухани, где все известные события начались именно с рынка.

"Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков… отмечу: Киев рынки открывать не будет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в среду.

Кличко добавил, что столица возобновит работу продовольственных рынков только при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Напомним, что по решению Минздрава на открытых продуктовых рынках должны соблюдаться такие правила:

Должны быть зарегистрированные производители пищевой продукции. На рынке не должно быть более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади. На рынке должна быть возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра. Персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Должна быть обеспечена возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, на рынках выходного дня расстояние между местами торговли должно быть не меньше, чем три метра.

Видео: YouTube/NEWSONE

Ранее Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником продуктов, закрывать их не нужно.

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