Власти Днепра ведут переговоры с представителями церквей о централизованном освящении пасхальных наборов для верующих, которые мэрия затем доставит по адресам. Об этом рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

"В настоящий момент мы ведем переговоры с каждым храмом в отдельности и просим, чтобы были составлены списки прихожан, которые действительно посещают церковь, постоянно исповедуются, причащаются, ходят каждое воскресенье на службу… Мы составляем сейчас списки и будем централизовано развозить силами мэрии такие продуктовые наборы, а батюшек будем просить, чтобы они освещали пасхальные наборы централизованно", - рассказал Филатов в эфире телеканала "Украина-24".

По словам градоначальника, еще есть время до праздника Пасхи (19 апреля), чтобы "убедить, провести переговоры и составить списки".

"Мы занимаемся этим каждый день и, я надеюсь, нам пойдут навстречу", - добавил Филатов.

По его информации, предприниматели готовы заранее испечь необходимое количество пасхальных куличей.

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