Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что, по оптимистическом прогнозам, карантин в Украине завершится не раньше 15 мая.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

"Никто в нашей стране не знает когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал Аваков.

Он добавил, что сейчас карантин отменили только в Китае, а в других странах, наоборот, меры ужесточают. В качестве примера он привел Польшу, где с 1 апреля ввели более жесткий режим карантина, Ниццу, где объявили о комендантском часе и запрет выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас.. Но, если честно.. надо быть реалистами.. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это - предположения оптимиста", - написал Аваков.

По словам главы МВД, сейчас в Украине наступил "очень ответственный момент атаки эпидемии".

"Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь... Все в наших руках и в руках Бога, конечно", - написал министр.

Скриншот: Facebook/ Арсен Аваков

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля по всей Украине.

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