Депутаты продолжают блокировать подписание спикером Разумковым и президентом Зеленским закона о рынке земли. В Верховную Раду подано уже 7 проектов постановления об отмене закона, из которых 2 парламент зарегистрировал сегодня.

Об этом гласит информация на сайте Верховной Рады, опубликованная в среду, 1 апреля.

Проекты постановлений под номерами от 2178-10-П до П6 к данному моменту подали: Андрей Пузийчук, Сергей Тарута, Иван Кириленко, Вадим Ивченко, Юлия Тимошенко от "Батькивщины", а также внефракционные депутаты Антон Поляков и Оксана Савчук.

Теперь спикер Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, пока депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосования.

Скриншот: Верховная Рада Украины

Напомним, что в ночь на 31 марта депутаты от "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Голоса" и группы "Доверие" приняли во втором чтении законопроект о продаже земли.

Ранее мы разбиралась в главных посылах закона о земле, реакции на него украинцев и перспективах его отмены через суд.