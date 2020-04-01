Президент Беларуси Александр Лукашенко решил отложить военный парад в Минске, приуроченный к 9 Мая, на вечер, чтобы успеть посетить парад в Москве, который состоится утром того же дня.

Об этом сообщает АФН.by.

"Парад планируется провести в вечернее время в традиционном формате - с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения парада до 60 минут", - сообщил заместитель министра обороны страны Сергей Потапенко.

Известно, что посвященный Второй мировой войне парад состоится в Минске вечером 9 мая, так как в приоритете Лукашенко поставил московский парад, который запланирован на утро того же дня.

В параде поучаствуют 20 белорусских парадных расчета, один российский и один китайский. Также к торжеству привлекут 185 единиц военной техники, 42 самолета и вертолета.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 запланированные к 75-летию Победы мероприятия.

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, несмотря на то, что ему советовали перевести страну на карантин, он пока это не делает. Глава государства решил, что сделает это "только тогда, когда нужно".