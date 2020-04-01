На территории Черновицкой области проходит лечение от коронавирусной инфекции нового типа гражданин Италии. Он находится под присмотром врачей. На обсервации находится еще один иностранец - гражданин Португалии.

Об этом сообщил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осадчук в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook во вторник, 1 апреля.

"Мы знаем о случаях, когда наши соотечественники, украинцы, лечатся за границей, в том числе они есть среди заболевших, которые лечатся и в больницах Италии. С нашей стороны, у нас тоже есть такой случай: гражданин Италии сегодня лечится у нас, в Черновицкой области", - сказал Осадчук.

Он добавил, что украинские врачи помогают ему вернуть здоровье. Также на обсервации пребывает гражданин Португалии.

Ранее "Страна" писала, что за границей проходят лечение от коронавируса 30 граждан Украины. Больше всего украинцев проходят лечение в Италии - пять человек.

Мы писали, что за сутки 31 марта в Италии от коронавируса умерли 837 человека. Общее количество жертв вируса составило 12 428 человек.