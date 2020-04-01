США заняли первое в мире место по количеству смертей пациентов с коронавирусом за сутки. Из 4 533 новых летальных случаев Covid-19, которые зафиксировали 31 марта, 912 произошли в Штатах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.info.

На втором месте по числу смертей пациентов с коронавирусом по итогам 31 марта оказалась Италия: за сутки там умерло 837 человек с Covid-19. На третьем месте - Испания с 748 летальными случаями.

Скриншот: worldometers.info

По состоянию на 12:00 1 апреля в США уже 188 592 человек заразились коронавирусом, из них 62 - с начала текущих суток. Общее число смертей пациентов с Covid-19 достигло 4 056, три из них произошли 1 апреля.

Напомним, в США не хватает масок, перчаток, халатов и другого медоснащения для борьбы с коронавирусом.