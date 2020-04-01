Министерство соцполитики опубликовало пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина. Для этого нужно сделать пять шагов.

1. Зайдите на сайт Министерства соцполитики Украины

2. Авторизуйтесь с помощью электронной подписи или электронной почты. При выборе второго варианта придется лично посетить орган соцзащиты населения, чтобы подписать документы. В министерстве порекомендовали оформить электронную подпись онлайн через ПриватБанк. Как сделать электронную подпись через Приват 24 читайте по ссылке.

3. Заполните электронное заявление на назначение помощи.

Для этого вам понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- паспорта обоих родителей;

- ИПН (идентификационный код плательщика налогов) обоих родителей;

- номер банковского счета в формате IBAN (если хотите получать выплаты на карточку).

Документы сканировать не нужно. Достаточно лишь заполнить соответствующие графы.

В заявлении следует указать сведения о ребенке, матери, отце, месте регистрации и фактического проживания, если они отличаются. И выбрать способ, которым удобно получать выплаты: на карту или в почтовом отделении.

В конце система автоматически подскажет территориальный орган социальной защиты, который должен рассмотреть запрос.

4. Если у вас есть электронная пдпись, подпишите заявление и подайте его на рассмотрение.

5. Решение о назначении пособия должны прислать на вашу электронную почту примерно в течение двух недель с момента обращения.

Напомним, что МОЗ и НБУ призвали украинцев не ходить в банки, а оплачивать услуги и делать переводы онлайн.

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