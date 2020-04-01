В Киеве построят новый пешеходный мост. Он прпотянется с Оболонской набережной до острова Оболонский. Мост будет выполнен в виде волн, его оснастят подсветкой.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Обустройство моста позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь. Он соединит Оболонскую набережную с парком "Наталка" и новым пляжем на острове Оболонский. Также мост будет доступным для маломобильных групп.

В распоряжении КГГА говорится, что мост построят в 2020 году. Автором проекта стал архитектор Андрей Миргородский. Ранее он отвечал за постройку "стеклянного" моста над Владимирской горкой.

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров Украины объявил о возобновлении строительства моста в Запорожье. Контракт на проведение работ был подписан с компанией из Турции.

Также мы рассказывали, что в Киеве построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" прямо к ВДНХ.