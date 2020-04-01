Писатель-сатирик Михаил Жванецкий в условиях пандемии коронавируса и стремительного распространения Covid-19 в России порекомендовал всем не расстраиваться по пустякам.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Самое главное - не расстраиваться по пустякам. Если же, конечно, вас лично касается какое-нибудь известие, не дай Бог, какое-то несчастье, то это одно. Я вот каждое утро сажусь за стол и продолжаю писать: если есть работа своя, надо ее делать... И будьте всегда в хорошем настроении, потому что плохого пока лично с нами ничего нет, и берегите себя", - посоветовал Жванецкий.

Также сатирик процитировал свой монолог "Радио", посвященный тому, как средства массовой информации влияют на людей в условиях экстренной ситуации.

"А доводить в карантине людей до инфаркта - это что, радио? Если ты радио, зачем ты мне навязываешь себя? Радио... Если ты радио, зачем ты будоражишь неподвижно сидящих. Молчи. Скажи: вы в пробке, вы в инфаркте, я замолкаю... Не транслируй несварение мозгов и радио свои "хихикалки", не транслируй свою тупость", - сказал Жванецкий.

Напомним, ранее заразившийся Covid-19 писатель Борис Акунин рассказал, как он переносит коронавирус.