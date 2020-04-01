Топ-менеджер НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, у которого недавно заподозрили коронавирус, уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу компании и временно исполняющего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча".

Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Андрей Фаворов уходит с поста директора по интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины", а также лица, временно осуществлявшего полномочия генерального директора АО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

Такие кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы Нафтогаз. Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ВСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Действие ВСО прекращается, а затем Нафтогаз адаптирует структуру к новым рыночным условиям и просматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации будет разделен на два дивизиона - по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование.

В компании отметили, что временно исполнять обязанности гендиректора АО "Укргаздобыча" будет Александр Романюк - первый заместитель генерального директора.

Скриншот: Нафтогаз Украины в Фейсбук

Напомним, что недавно у Фаворова не подтвердился диагноз Covid-19, и до 27 марта он с женой находился в самоизоляции.

Ранее мы писали, что по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, компания имеет достаточный запас прочности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом.