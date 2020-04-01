В Украине больше всего зараженных коронавирусом в Киевской области. Фото: Міністерство охорони здоров'я України

В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в Киевской, Черновицкой и Тернопольской областях. На них приходится практически 400 из всех случаев заражения в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Больше всего случаев зарегистрировано в таких регионах:

  1. Киев - 134
  2. Черновицкая область - 104
  3. Тернопольская - 98
  4. Ивано-Франковская - 64
  5. Киевская - 57
  6. Черкасская - 52
  7. Винницкая - 49

Меньше всего зараженных в Закарпатской, Харьковской и Херсонской областях.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Ранее "Страна" писала, что в Черновицкой области умерла еще одна пациентка с коронавирусом, которая гостила у дочери во Франции

Также мы рассказывали, что в Тернополе запретили собираться на улице в компании больше двоих человек.

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