Названы 7 регионов Украины, где счет инфицированным идет на десятки
В Украине зафиксировано уже 669 случаев заражения коронавирусом нового типа. Больше всего заболевших в Киевской, Черновицкой и Тернопольской областях. На них приходится практически 400 из всех случаев заражения в стране.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Больше всего случаев зарегистрировано в таких регионах:
- Киев - 134
- Черновицкая область - 104
- Тернопольская - 98
- Ивано-Франковская - 64
- Киевская - 57
- Черкасская - 52
- Винницкая - 49
Меньше всего зараженных в Закарпатской, Харьковской и Херсонской областях.
Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Ранее "Страна" писала, что в Черновицкой области умерла еще одна пациентка с коронавирусом, которая гостила у дочери во Франции.
Также мы рассказывали, что в Тернополе запретили собираться на улице в компании больше двоих человек.