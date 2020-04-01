За последние сутки (31 марта) в России зафиксированы 440 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Общее количество пациентов с этим вирусом в стране достигло 2 777 человек. Выздоровели 190 человек.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Так, за сутки от Covid-19 в России погибли семь человек, общее количество летальных исходов увеличилось до 24.

В оперативном штабе отметили, что больше всего новых случаев заражения за прошедшие сутки было выявлено в Москве - 267, в Республике Коми - 32 и Санкт-Петербурге - 27. В Московской и Саратовской выявлено 15 и 11 случаев соответственно.

Напомним, что вчера стало известно об инфицировании коронавирусом главврача больницы в Коммунарке (Москва) Дениса Проценко. 24 марта с ним встречался президент России Владимир Путин.

В свою очередь представитель российского лидера Дмитрий Песков уверяет, что с Путиным все в порядке и он регулярно проходит тест на коронавирус.