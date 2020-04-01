В Минздраве пообещали в ближайшее время опубликовать рекомендуемые дозы и клинические показания препаратов, применяемых для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом в ходе брифинга 1 апреля сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

Ляшко уточнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ )по сей день не обнародовала рекомендации касаемо специфической терапии коронавирусной болезни. Применяются лишь локальные протоколы, действующие в отдельных странах. Они, по словам Виктора Ляшко, предусматриваеют применение препаратов, обладающих доказательной базой для лечения других болезней, например малярии или ВИЧ.

"Комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни ", - сказал Виктор Ляшко.

По словам замминистра здравоохранения, сейчас возможные схемы лечения пациентов с коронавирусом обсуждаются в специально созданной экспертной группе, в которую вошли ученые, клиницисты и врачи-практики.

"Мы сейчас ведем переговоры с производителями препаратов, и как только будут разработаны временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждается", - сказал главный санврач страны.

Ляшко уточнил, что по закону помощь больным с инфекционными заболеваниями в коммунальных учреждениях здравоохранения должна оказываться бесплатно.

"...На 1 апреля... система здравоохранения заработала в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет выплачивать учреждениям здравоохранения, оказывающих помощь больным Covid-19", - сказал Ляшко.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, по данным на утро 1 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 669 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине в связи с коронавирусом 1 апреля.