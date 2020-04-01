В то время, как ряду министерств урезают финансирование ради создания Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом, Кабмин может выделить более миллиона гривен на ремонт здания Офиса Президента. Этот вопрос сегодня, 1 апреля, рассмотрит правительство.

Такая информация появилась на сайте Кабинета министров Украины.

"Выделить Государственному управлению делами 1741 378 гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11 в г. Киеве", - говорится в проекте распоряжения. Так, в пояснительной записке к проекту уточняется, что речь идет о здании Офиса Президента.

Также правительство рассмотрит проект постановления об утверждении Условий привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог и перечня объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемов бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Сегодня министры также могут одобрить создание Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека; относительно перечисления размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего.

Кроме этого Кабмин может принять также распоряжение о выделении средств для возмещения расходов, связанных с ликвидацией последствий авиационной катастрофы, произошедшей 8 января 2020 года на территории Исламской Республики Иран; о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе участия в указанной операции.

Напомним, что недавно правительство заложило средства на анонсированные президентом Зеленским выплаты дополнительной тысячи гривен пенсионерам, получающим меньше 5000 гривен.

Ранее мы писали, что Кабмин решил упростить процедуру предоставления субсидий украинцам, которые из-за карантина стали безработными.