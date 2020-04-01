В Великобритании лондонский банк получил штраф в размере 20,47 млн фунтов за несоблюдение санкций Евросоюза, наложенных за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом со ссылкой на информацию британского регулятора пишет "Европейская правда".

Так, британский орган по имплементации финансовых санкций наложил штраф на банк Standard Chartered Bank. Все дело в том, что тот кредитовал турецкий DenizBank, который на то время был "дочкой" Сбербанка. Между тем, выдавать кредиты со сроком погашения более 30 дней организациям, попавшим под санкции, нельзя.

Standard Chartered Bank выдал кредиты в период с апреля 2015 года по январь 2018 года. Сбербанк же попал под санкции Евросоюза в 2014 году. Таким образом, ограничения распространялись и на DenizBank.

20,47 млн фунтов - это самый большой штраф, который британский регулятор когда-либо накладывал на какой-либо банк.

Напомним, недавно в России попросили снять с нее экономические санкции из-за коронавируса.

В свою очередь, МИД Украины призвал ЕС не снимать санкции с России из-за пандемии коронавируса.