Предлагаем вниманию читателей гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня не будет особых поводов для беспокойства. У вас и ваших близких все будет хорошо. День подходит для того, чтобы заниматься домашними делами, детьми, уделить время хобби.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов выпадет хороший день с беззаботным настроением. Он будет благоприятен для получения новой информации, общения. Уделите внимание детям, узнайте, как дела у родителей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов могут всплыть финансовые проблемы, которые вызовут стресс. Однако, попытайтесь по возможности успокоиться. Может оказаться, что масштабы проблемы не такие непоправимые, как вы об этом переживаете.

Рак (22.06 - 22.07)

Четверг, скорее всего, не будет активным. Будьте осторожны в общении с новыми людьми - сегодня не исключены подвохи и обман. По возможности не принимайте сегодня судьбоносных и важных решений.

Лев (23.07 - 23.08)

День будет результативным независимо от того, занимаетесь ли вы бизнесом или решили устроить генеральную уборку. У вас получится добиваться поставленных целей, поэтому выбирайте что-то приоритетное.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев день может выдаться непредсказуемым и сумбурным. Если вы ощутили, что вас захватила паника - окажитесь от каких-либо действий. От них не будет толку. Отдохните и на свежую голову вам придут разумные решения.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы ожидает вдохновение и успех в делах. День пройдет легко и принесет большие и маленькие победы. Наслаждайтесь хорошим периодом на этой неделе.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вас могут одолеть сильные эмоции, гнев. Возможны конфликты и стычки. Если вы не заинтересованы в разборках - постарайтесь себя сдержать или хотя бы направить ссору в конструктивное русло.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов день пройдет обычно и рутинно. На работе все будет без авралов и потрясений. У вас получится расслабиться, если вы уделите время занятию, которое вам по душе - книги, фильмы, игры, кулинария.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам хорошо уделить время своему здоровью, внешнему виду. Удовольствие принесет общение с близкими и друзьями. Это зарядит вас энергией на целый день.

Водолей (21.01 - 20.02)

У вас по плану - дом, семья, дети. Уделите внимание домашним, играйте с детьми, в вашей паре все будет хорошо. День в целом благоприятный и спокойный.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб день пройдет пассивно. Позвольте себе ничего не делать, все равно приступить к сложным делам сегодня не получится. Возможно, уже завтра-послезавтра что-то изменится. а пока - отдохните.