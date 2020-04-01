Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что Венгрия должна быть исключена из министерских встреч Европейского Союза, так как венгерский премьер-министр Виктор Орбан, по мнению Ассельборна, стремится единолично управлять страной.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы не можем согласиться с тем, что в Евросоюзе существует диктаторское правительство. Венгрия немедленно входит в строгий политический карантин. Венгерское правительство больше не должно занимать места за столом европейских институций", - сказал Ассельборн.

Отметим, что ранее, 30 марта, правительство Виктора Орбана получило расширенные полномочия на время режима чрезвычайного положения, введенного в Венгрии из-за пандемии Covid-19. При этом теперь оно может продлить ЧП без рассмотрения парламента или в срочном порядке приостановить исполнение определенных законов.

Ранее мы сообщали, что в борьбе с коронавирусом Венгрия объявила тотальный карантин и ввела комендантский час.