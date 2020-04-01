Аннексированный Крым сегодня ночью закрывается на карантин. На мосту установят блокпосты
Проезд по Крымскому мосту на территорию аннексированного полуострова, где уже зафиксировано 16 случаев коронавируса, будет ограничен и там появятся блокпосты в рамках борьбы с распространением Covid-19.
Об этом в среду, 1 апреля, сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.
Ограничительные меры введены "властями" полуострова для предотвращения попадания коронавирусной инфекции в регион. Стоит отметить, что режим самоизоляции в Крыму начнет действовать с 00:00 2 апреля.
Напомним, что недавно трое жителей аннексированного Крыма, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать в Украину, однако были задержаны на границе.
Ранее мы писали, что в больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".