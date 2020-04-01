Проезд по Крымскому мосту на территорию аннексированного полуострова, где уже зафиксировано 16 случаев коронавируса, будет ограничен и там появятся блокпосты в рамках борьбы с распространением Covid-19.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба.

Ограничительные меры введены "властями" полуострова для предотвращения попадания коронавирусной инфекции в регион. Стоит отметить, что режим самоизоляции в Крыму начнет действовать с 00:00 2 апреля.

Напомним, что недавно трое жителей аннексированного Крыма, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать в Украину, однако были задержаны на границе.

Ранее мы писали, что в больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".