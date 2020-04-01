В Черновицкой области, где за вчерашний день, 31 марта, двое людей скончались от коронавируса, в ночь на 1 апреля умерла еще одна женщина, инфицированная Covid-19.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Новоднестровской городского совета Игоря Нажигу передает УНИАН.

Так, минувшей ночью умерла жительница села Ломачинцы Сокирянского района, у которой накануне подтвердили коронавирус. Ей было больше 70 лет.

Перед тем, как у нее диагностировали Covid-19, женщина была во Франции в гостях у дочери. Уже 27 марта ее госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Сокирянах с подозрением на коронавирус, а 29 марта медики получили лабораторное подтверждение коронавируса у пациентки.

Напомним, "Страна"следит за всеми событиями 1 апреля, связанными с коронавирусом, и ведет онлайн-репортаж.

Так же напомним, что по данныем на утро 1 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 669 человек.