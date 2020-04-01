В Харькове в случае массового распространения коронавируса и увеличения числа заразившихся, нуждающихся в госпитализации, под больницу могут переоборудовать помещение Дворца спорта.

Об этом в интервью "УП" сообщил мэр города Геннадий Кернес, видео обнародовано в Facebook.

Общая площадь харьковского Дворца спорта составляет 19 150 квадратных метров, его зал рассчитан на 3 500 мест. Объект расположен на проспекте Петра Григоренко, 2. Обычно там проводят спортивные мероприятия, выставки, концерты. По словам Кернеса, использовать помещение могут только в том случае, если мест в больницах не будет хватать.

"Мы рассматривали Дворец спорта как объект, в котором, если что, можно выстроить больницу. Вы сами понимаете - там большой зал, там проводятся выставки и концерты, там можно нормально все организовать", - сказал Геннадий Кернес.

По словам мэра, в Харькове также рассматривают возможность размещения больных коронавирусом и на других объектах.

Видео: Facebook/ Українська правда

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине в связи с коронавирусом 1 апреля и ведет онлайн-хронику.