Около сотни моряков атомного авианосца США "Теодор Рузвельт" инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2. В связи с этим капитан судна Бретт Крозье запросил срочную помощь у командования ВМС США.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает газета San Francisco Chronicle.

Так, в связи со вспышкой инфекции на авианосце, капитан "Теодора Рузвельта" просит у командования предоставления условий для изоляции 4 000 членов экипажа, чтобы предотвратить летальные исходы на борту.

"Из-за ограничений пространства, присущего военному кораблю, мы не можем обеспечить карантин. Распространение болезни продолжается и ускоряется... Это требует политического решения, но это правильно. Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не предпримем необходимые меры сейчас, то мы не позаботимся о нашем самом надежном активе - наших моряках", - заявил капитан Бретт Крозье.

Позже стало известно, что ВМС откликнулись на обращение командира судна и разработали план, согласно которому эвакуировать и тестировать на Covid-19 моряков с авианосца будут по группам. В течение следующих 24 часов планируется перевезти большую часть экипажа в отели для индивидуального карантина. Группа меньшего размера должна будет оставаться на борту корабля в состоянии "готовности".

Напомним, что жертвами коронавируса в США стали почти 200 тысяч человек. Умерли 3 873 пациента.

Ранее мы писали, что стратегический запас медицинских масок, халатов и другого оснащения для борьбы с коронавирусом в США практически исчерпан.