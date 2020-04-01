В китайском Ухане закрыли модульную больницу для людей, зараженных коронавирусом, где вылечили 1 462 пациента с Covid-19.

Об этом пишет China.org.

Закрыть медучреждение решили после того, как уменьшилось число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Теперь 1 733 пациента, инфицированные коронавирусом, ждут перевода в другие больницы. Из них 427 пациентов в тяжелом состоянии, еще 174 - в критическом.

Начиная с 9 февраля в больнице вылечили 1 462 пациентов с Covid-19. Также из больницы отпустили помощников врачей из Шанхая, Цзянсу, Чжэцзяна, Фуцзяня, Шаньдуна и Гуандуна. В больнице они проработали почти два месяца.

Предполагается, что больница может начать принимать пациентов с заболеваниями, отличными от Covid-19.

Напомним, Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране.