В Киеве на 17 улицах разрешили ездить со скоростью до 80 км/ч. Фото: Страна

Киевские власти увеличили предельную скорость передвижения транспорта до 80 км/ч на 17 участках дорог. Данная мера вступила в силу с 1 апреля и будет действовать до 1 ноября 2020 года.  

Разрешенная скорость движения увеличена на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного
  • пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Эти 17 участков являются наиболее приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км / ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на прежнем уровне, считают киевские власти.

Напомним, что в Киеве ограничат движение транспорта на проспекте Степана Бандеры с 31 марта по 1 мая из-за капитального ремонта

Ранее мы писали, что в случае резкого скачка заболевания коронавирусом в Киеве ограничения на въезд в столицу могут стать еще более жесткими

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.