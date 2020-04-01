Киевские власти увеличили предельную скорость передвижения транспорта до 80 км/ч на 17 участках дорог. Данная мера вступила в силу с 1 апреля и будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Разрешенная скорость движения увеличена на следующих участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного

пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Эти 17 участков являются наиболее приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км / ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на прежнем уровне, считают киевские власти.

Напомним, что в Киеве ограничат движение транспорта на проспекте Степана Бандеры с 31 марта по 1 мая из-за капитального ремонта.

Ранее мы писали, что в случае резкого скачка заболевания коронавирусом в Киеве ограничения на въезд в столицу могут стать еще более жесткими.