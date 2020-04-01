1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы, которую решили не откладывать, не смотря на карантин и распространение коронавируса.

Эту реформу задумали еще при президенте Порошенко и министре здравоохранения Ульяне Супрун. Новая власть, хотя и уволила Супрун в силу ее исключительной непопулярности в народе - продолжает ее начинания. Суть которых - меньше денег тратить на медицину и здоровье населения.

Второй этап реформы Супрун меняет механизмы финансирования медучреждений. Им будут платить за вылеченных пациентов. Если же пациентов не хватает, то больницы будут снимать с довольствия и закрывать либо же сокращать персонал.

Если первый этап медреформы касался первичного звена медицины (педиатров, семейных врачей, терапевтов), то второй коснется специалистов узкого профиля.

Разбирались, что изменится с 1 апреля для больниц и пациентов.

Договора с Нацслужбой здоровья

Медицинские учреждения должны будут заключить договора с Национальной службой здоровья, чтобы получать финансирование из госбюджета. Для этого нужно выполнить ряд условий: пройти процесс "автономизации", иметь компьютерную технику и подключиться в общей медицинской базе, а также располагать необходимым оборудованием.

По самым скромным подсчетам, на то, чтобы подключиться к электронной системе медучреждение должно потратить минимум 3-4 тысячи долларов, что не по карману не только сельским, но и многим районным поликлиникам. По состоянию на начало марта договоры с Нацслужбой здоровья не подписали около полутора тысяч медучреждений. Всего в Украине, не считая неподконтрольных территорий, примерно 1800 больниц.

Если клиники не успеют автономизироваться и обзавестись компьютерной техникой до 1 апреля 2020 года, то они не получат денег от Нацслужбы здоровья. И будут вынуждены либо жить за счет местных бюджетов, либо выкраивать себе на жизнь самостоятельно, сокращая персонал.

Деньги за пролеченных пациентов

После того, как договор с НСЗ будет заключен, медучреждения смогут получать деньги только за предоставленные услуги - то есть пролеченных больных.

Это значит, что многие больницы в малонаселенной местности могут закрыться - у них резко упадут поступления из Киева, а местные бюджеты могут не компенсировать эти затраты. В лучшем случае больница сократит часть медперсонала.

На нормальном госфинансировании останутся только так называемые "опорные" больницы. До которых жителям глубинки будет добираться очень далеко.

Ранее на финансирование клиник местные власти получали медицинские субвенции из госбюджета. Эти деньги покрывали затраты на зарплаты, коммуналку и закупку лекарств.

В этом году больницам оставили только 60% от прошлогодней медицинской субвенции, и этих денег хватит в лучшем случае до сентября. Остальные средства клиники должны получать от Национальной службы здоровья — по тарифу за каждый пролеченный случай.

Изменения во "вторичке"

Принцип "деньги за пациентом", когда финансирование первичной системы медпомощи (семейные врачи, терапевты, педиатры) зависело от количества пациентов, перенесут и на вторичное звено медпомощи. Она делится на амбулаторную и стационарную. Первая — это консультации узких специалистов, обследования, а также ряд манипуляций (включая хирургические). Вторая — госпитализация и лечение в стационаре, плановые и экстренные операции. Также ко вторичке относится экстренная медпомощь. То есть, врачам узкого профиля (неврологи, хирурги, ЛОРы и другие) обещали, что с запуском новой схемы их зарплаты резко вырастут.

Однако медики говорят, что в прайсе, по которому Нацслужба здоровья будет платить больницам за лечение украинцев, ценники занижены на 40-80%, а некоторые – в разы.

При этом государство берется оплачивать не все, а только пакет гарантированных медуслуг. Он включает большинство важных услуг первичной и вторичной медицины (включая плановые операции), экстренную, паллиативную помощь, роды и медпомощь детям.

В то же время "лишнего" в нем нет. К примеру, это массажи, и даже стоматология, включая детскую. Их нужно будет оплачивать за свой счет.

Также пациенты смогут обратиться к узкому специалисту или, к примеру, лечь на операцию, не только в "свою" поликлинику или больницу, а в любое медучреждение. Семейный врач оформит электронное направление, которое должно действовать по всей стране - в ту больницу, которую выберет пациент. Нацслужба здоровья перечислит деньги за лечение.

Госпитальные округа

В Украине будут введены специальные госпитальные округа. Это якобы поможет увеличить качество сети медицинских учреждений за счет сокращения округов. В них войдут 3 -5 районов, которые будет обслуживать больница интенсивного лечения. Она заменит районные больницы.

То есть вместо одной больницы на район (советский стандарт), будет одна на 3-5 районов.

Оптимизация больниц

Еще со времен начала реформы Ульяна Супрун стала готовить почву для закрытия психиатрических стационаров и туберкулезных диспансеров. В Минздраве считают, что таких клиник у нас слишком много, тогда как лечить туберкулез и психические заболевания якобы можно амбулаторно и под присмотром семейного врача.

Выделенное на эти направления финансирование не оставляет выбора – большую часть профильных стационаров придется закрыть.