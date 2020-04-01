На фоне того, как Нацбанк продолжает поддерживать гривну, официальный курс нацвалюты в среду 1 апреля укрепился сразу на 43 копейки - до 27,6289 гривен за доллар против 28,0615 гривен за доллар в предыдущий день, 31 марта.

Информация появилась на официальном сайте НБУ.

В свою очередь официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,2564 грн за евро против 30,9617 грн за евро в предыдущий день.

Ранее "Страна" попыталась разобраться в том, почему подешевела американская валюта и чем обусловлен широкий разброс цен в кассах банков и мобильных приложениях.

Так же мы писали, что в ходе подготовки проекта изменений в госбюджет на 2020 год в Кабмине обновили макроэкономический прогноз. Из-за коронавируса предполагаемая инфляция вырастет с 5,5% до 8,7%, а средний курс гривны упадет с 27 до 29 грн/$1.