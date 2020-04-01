Стратегический запас медицинских масок, халатов и другого оснащения в США практически исчерпан. С такой проблемой страна столкнулась на фоне того, как жертвами коронавируса стали почти 200 тысяч американцев.

Об этом в среду, 1 апреля, информирует Reuters со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США.

Так, по информации источников, в США почти закончились запасы медицинских масок, перчаток, респираторов и халатов. "Защитные средства, которые могут быть полезны для борьбы с пандемией коронавируса, почти закончились", - заявил источник.

В свою очередь президент Дональд Трамп не согласен с тем, что запасы закончились, заявив, что оборудование направляется напрямую нуждающимся, так как это наиболее эффективный способ. "Мы в идеале доставляем его (медоснащение - Ред.) от производителя непосредственно в больницу или в штат", - сказал Трамп.

Напомним, что в США число смертей от коронавируса превысило китайский показатель. В Соединенных Штатах к утру 1 апреля скончались 3 873 человека.

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