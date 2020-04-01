Медперсонал Одесского областного клинического центра, который входит в список больниц первой волны госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, жалуется на нехватку врачей, медицинского оснащения и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Видеопризнание врачей появилось в Facebook одесситки Дарьи Петрук.

"У нас реально работает шесть врачей анестезиологов, хотя по ставкам заполнено 12. В основном медсестры были старше 60 лет - все они написали заявления за свой счет. Другие отделения больницы - разукомплектованные полностью. В кардиологической терапии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционно больных, работает одна санитарка", - рассказывают работники заведения.

В свою очередь анестезиологи областного центра отметили, что администрация больницы не реагирует на проблемы, с которыми сталкивается медучереждение. Врачи также отмечают, что у них до сих пор нет протокола по лечению пациентов от коронавируса и необходимого оборудования. Так, для личной защиты у них есть только тысяча масок-респираторов и сто защитных костюмов. В режиме предоставления инфекционной инфекционной помощи, последних хватит на четыре дня.

"У нас в отделении есть только шесть аппаратов (ИВЛ - Ред.), три из них были у нас еще до распространения коронавируса. Кроме аппаратов нужны также расходные материалы: инкубационные маски, фильтры, катетеры, системы, шприцы и препараты для оказания симптоматической помощи", - описывают ситуацию медработники.

Напомним, что согласно закону, принятому Радой 30 марта, врачи получат существенные бонусы к своей зарплате. "Страна" разбиралась, кому и как их будут платить.

Ранее мы писали, что последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 645 случаев инфицирования Covid-19, из них 17 смертей, 10 выздоровевших.