Вчера, 31 марта, в США скончался известный трубач, звезда мирового джаза Уоллес Рони. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом Сovid-19. Уоллес Рони был госпитализирован в медицинский центр Сент-Джозеф в Патерсоне (штат Нью-Джерси - Ред.), но врачам не удалось спасти музыканта.

О смерти талантливого джазмена сообщила The New York Times в своем Twitter, посвященном музыке.



"Уоллес Рони, виртуозный трубач, которого называли "единственным настоящим наследником Майлза Дэвиса" (Майлз Дэвис - культовый джазовый музыкант и композитор. Трубач и бэнд-лидер, оказавший значительное влияние на развитие джаза XX века. Дэвис стоял у истоков многочисленных стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн - Ред.) и который добился выдающейся карьеры в джазе, умер от коронавируса в 59 лет", - идет речь в сообщении.

Напомним, что в США по данным на вечер 31 марта уже 188 172 человека заразились коронавирусом, умерли 3 873 пациента.

Так же мы в материале "Очереди за оружием, мобильные морги и Трамп против карантина" рассказывали, как в США переживают эпидемию коронавируса.