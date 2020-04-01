Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров заявил о том, что марш на Крым, намеченный на 3 мая под названием "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет перенесен на другую дату. Решение о переносе было принято под влиянием ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом глава Меджлиса крымско-татарского народа сообщил в своем Facebook.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения Covid-19 Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - написал Чубаров.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Чубаров раскритиковал Арахамию за предложение поставлять воду в аннексированный Крым в обмен на Донбасс.