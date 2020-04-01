Новости с фронта пандемии коронавируса остаются темой №1 для всех мировых СМИ, и внимание к некоторым серьезным проблемам существенно упало. Однако ответственные политики понимают, что их задача - не только борьба с нашествием заразы.

Так, премьер Канады Джастин Трюдо показал, что трагедия украинского лайнера МАУ, сбитого Ираном, для его страны не отошла на второй план.

Трюдо назначил специального советника по контролю за расследованием всех обстоятельств катастрофы. Им стал бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гуйдейл. Об этом сообщает Укринформ.

"Трагедия МАУ не дожна была случиться, и родственники, и близкие жертв заслуживают знать, почему и как это произошло. В то время как мы работаем над обеспечением ответственности и справедливости, на которую они заслуживают, нам также следует выработать стратегию лучшего реагирования на международные авиакатастрофы. Уверен, что Ральф Гуйдейл имеет необходимый опыт для определения лучших подходов и способов поддержки, чтобы удостовериться в надлежащей компенсации для родственников", - отметил Трюдо.

В его офисе добавили, что спецсоветник "изучит опыт, полученный после катастрофы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" и других авиакатастроф, в том числе рейса 302 "Эфиопских авиалиний" и рейса 182 "Индийских авиалиний".

"Он разработает принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на международные авиакатастрофы, и предоставит рекомендации относительно лучших практик, в том числе по средствам и механизмам, необходимым для недопущения подобных случаев", - пояснили у Трюдо.

Напомним, что 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни двумя ракетами был сбит самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Напомним, "Страна" рассказывала, что Иран прекратил расшифровку черных ящиков сбитого украинского самолета из-за коронавируса.