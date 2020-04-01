Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш презентовал доклад ООН о потенциальных социально-экономических последствиях пандемии коронавируса Соvid-19 на мировую экономику.

Главный вывод, который озвучил Антониу Гутерриш - нынешняя вспышка коронавируса является самой большой проблемой для мира со времен Второй мировой войны.

Генсек ООН сказал, что это может привести к рецессии, "которая, вероятно, не имеет аналогов в недавнем прошлом", как передает ВВС.

Напомним, что, по данным на утро, 1 апреля, в США заразились 188 172 человека, умерли 3 873 пациента. Эксперты прогнозируют, что пик смертности в стране придется на 15 апреля - в этот день могут умереть свыше 2 000 человек.

Затем печальная статистика будет снижаться, достигнув к 1 июня уровня примерно в 250 смертей в день и менее 100 - к 1 июля.

При благоприятном сценарии число жертв за весь период может составить от 100 000 до 220 000, а при неблагоприятном - до 2,2 миллиона.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме признал серьезность угрозы и заявил, следующее: "Наша страна находится в разгаре национального испытания, и для достижения успеха нам понадобятся все наши силы, любовь и преданность".

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.