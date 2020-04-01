Последние данные по зараженным и жертвам коронавируса из США не внушают оптимизма. Количество больных и смертей растет.

Итак, по данным на утро, 1 апреля, в стране заразились 188 172 человека, умерли 3 873 пациента.

Только в Нью-Йорке умерли уже 1 096 человек, а число зараженных выросло выросло до 41 771 человека. Эксперты прогнозируют, что пик смертности в стране придется на 15 апреля - в этот день могут умереть свыше 2 000 человек.

Затем печальная статистика будет снижаться, достигнув к 1 июня уровня примерно в 250 смертей в день и менее 100 - к 1 июля.

При благоприятном сценарии число жертв за весь период может составить от 100 000 до 220 000, а при неблагоприятном - до 2,2 миллиона, передает РИА Новости в Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме признал серьезность угрозы и заявил, следующее: "Наша страна находится в разгаре национального испытания, и для достижения успеха нам понадобятся все наши силы, любовь и преданность".

Напомним, что Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали украинцев и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.