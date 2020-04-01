После скандальной эвакуации наших земляков из Вьетнама и Бали, глава МВД Арсен Аваков выступил с резкой критикой в адрес эвакуированных украинцев и заявил, что его ведомство больше не даст "добро" на такую эвакуацию.

Пространное заявление Арсен Аваков обнародовал в своем Facebook.

"...Заказываю в погранслужбе табличку- аналитику, к ночи получаю - и хочется материться… И вот почему:

13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали... 13, 14, 15 марта(!!!)...

То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и ... потребовали их возвращать!

Это - свинство, не по закону, не по суду - по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других??? Так нельзя... это не честно по отношению к миллионам людей живущих в стране. Более 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве - прилетевшие на самолетах люди, 25% вторичное заражение от них же - уже в Киеве…

Ведь понятно же почему нужна обсервация, медицинский осмотр и тест.. Или тысячи смертей в Европе ничему не учат?..

Из этих дней авиа-чартерной истерии и инцидентов - несколько выводов:



1. МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так – и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа – ради безопасности миллионов – мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка.



2. Те, кто находится сейчас на обсервации в Киевских отелях: завтра и послезавтра - по решению главного санитарного врача - у всех возьмут материалы на ПЦР тест. По факту результата теста - если поражения вирусом не выявлено - полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Не повиновение - санкции ст. 325 КПК.



3. Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент - уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции (все граждане установлены) - санкция: штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет. Никаких игрушек и шуток... У нас уже погибло от вируса 17 человек...", - написал Арсен Аваков.









Напомним, ранее "Страна" собщала, что в МОЗ Украины дали рекомендации, как бороться с коронавирусом во время карантина.