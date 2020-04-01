Власти Катара ввели режим строгой изоляции в огромном лагере для трудящихся-мигрантов. Это было сделано после 11 марта, когда правительство объявило о 238 случаях заражения коронавирусом среди иностранных работников.

В результате люди оказались фактически в большой тюрьме или гетто без всякой медицинской помощи.

Об этом пишет издание The Guardian.

Сотни тысяч рабочих, трудившихся на инфраструктурных объектах Чемпионата мира по футболу 2022 года, насильно загнали на территорию переполненных общежитий и оцепили эти районы заборами, выставив для охраны вооруженную полицию.

Рабочие оказались в ловушке в грязных, переполненных помещениях, где вирус может быстро распространяться. Никто не может входить в охраняемую зону или выходить за ее периметр. На территории нет медицинского обслуживания и санитарного контроля.

Некоторых работников отправляют в неоплачиваемый отпуск до дальнейшего уведомления, при этом оплачиваются только еда и жилье.

Один рабочий из Бангладеш рассказал изданию, что ситуация ухудшается с каждым днем, люди впадают в панику. Люди просят хотя бы дать им возможность вернуться на родину.

В Катаре насчитывается около 2 миллионов рабочих-мигрантов, в основном из Южной Азии и Восточной Африки, которые составляют 95% работающего населения страны.

Число мигрантов быстро увеличилось в последние годы, поскольку Катар готовится к проведению чемпионата мира по футболу.

Вид с высоты птичьего полета на поселения рабочих в окрестностях Дохи, Катар, фото: theguardian.com

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