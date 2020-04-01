Сразу в нескольких странах власти призвали жителей не распространять смешные мистификации и шуточную дезинформацию на тему коронавируса 1 апреля, когда отмечается День смеха (или День дурака). В список этих стран вошли Таиланд, Германия и Индия.

Об этом сообщает издание The Hill.

Например, в Таиланде объявили, что шутки о коронавирусе могут повлечь наказание до пяти лет лишения свободы.

"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации с COVID-19 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.

Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовные дела против тех, кто распространит дезинформацию или слухи о COVID-19.

"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника Дня дурака уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.

В министерстве же здравоохранения ФРГ попросили не зубоскалить о коронавирусе.

Ранее "Страна" сообщала, что США обвинили Россию в глобальной кампании дезинформации о коронавирусе.

Позже РФ в тиражировании фейков о коронавирусе в Европе обвинил Евросоюз.