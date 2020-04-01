Власти Таиланда и Индии грозят тюрьмой за шутки на тему коронавируса в День дурака
Сразу в нескольких странах власти призвали жителей не распространять смешные мистификации и шуточную дезинформацию на тему коронавируса 1 апреля, когда отмечается День смеха (или День дурака). В список этих стран вошли Таиланд, Германия и Индия.
Об этом сообщает издание The Hill.
Например, в Таиланде объявили, что шутки о коронавирусе могут повлечь наказание до пяти лет лишения свободы.
"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации с COVID-19 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.
Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовные дела против тех, кто распространит дезинформацию или слухи о COVID-19.
"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника Дня дурака уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.
В министерстве же здравоохранения ФРГ попросили не зубоскалить о коронавирусе.
Ранее "Страна" сообщала, что США обвинили Россию в глобальной кампании дезинформации о коронавирусе.
Позже РФ в тиражировании фейков о коронавирусе в Европе обвинил Евросоюз.