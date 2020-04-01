В апреле синоптики обещают небольшое количество осадков и потепление в первой половине и конце месяца. Собрали данные о том, какой будет погода в апреле в Киеве, в том числе на Пасху.

Прогноз может меняться, поскольку более точные данные появляются при краткосрочных прогнозах, примерно на три дня.

Gismeteо

По данным Gismeteо, на первой неделе апреля днем ожидается +9...+13, ночью может быть мороз. На второй неделе, с 6 по 12 апреля, воздух прогреется до +19. Потом может немного похолодать - на Пасху обещают +10 днем и +1 ночью. В конце апреля потеплеет до +21. Осадки в течение месяца будут незначительные.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, то апрель начнется с +7...+12, а с 8 числа потеплеет до +18...+19 днем. Осадков не ожидается.

Мeteoprog.ua

Мeteoprog.ua дает прогноз погоды на две недели, с 1 по 15 апреля. На ближайших выходных обещают солнечную погоду +10..+11. Плюс-минус такая погода продержится около недели. 8 апреля воздух днем прогреется до +18. Затем на несколько дней похолодает до +6...+11, может пойти дождь. А с 13 числа потеплеет до +16...+18.

Напомним, что ранее мы писали, что власти призывают не ходить в церкви, но многие верующие их не послушают.

Также мы писали, сколько выходных дней будет у украинцев в апреле из-за православной Пасхи.