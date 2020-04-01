Пока жители курортного городка в Уэльсе сидят на карантине, улицы оккупировали дикие козы. Фото и видео
Больше сотни диких кашмирских коз повадились регулярно приходить в приморский городок Лландидно, что на севере графства Уэльс (Великобритания). Животные пользуются тем, что местные жители сидят на карантине из-за коронавируса, и поедают растительность на улицах.
Об этом сообщает издание "Нож".
Жвачные обитают на диких пустошах мыса Грэйт Орм. Они и раньше наведывались в городок, но не заходили дальше окраинных улиц. Сейчас же на пустых центральных улицах они неторопливо бродят группами, поедают живые изгороди, вытаптывают траву на идеальных английских газонах, заглядывают местным жителям в окна.
За перемещениями коз следит журналист издания Manchester Evening News Эндрю Стюарт. Он регулярно пишет о копытных в своем Twitter и с иронией называет себя козлиным корреспондентом.
🐐🚨 Monday goat update: they’re back. Again. And they dgaf. (H/t @86_leroy) pic.twitter.com/KoUmv08y59— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020
"Теперь они власть в Лландидно, и нам придется с этим смириться", - пишет Стюарт.
Ранее "Страна" сообщала, что в Венецию из-за карантина впервые за 60 лет вернулись дельфины.
А в Нью-Йорке во время карантина разобрали бездомных животных.