Больше сотни диких кашмирских коз повадились регулярно приходить в приморский городок Лландидно, что на севере графства Уэльс (Великобритания). Животные пользуются тем, что местные жители сидят на карантине из-за коронавируса, и поедают растительность на улицах.

Об этом сообщает издание "Нож".

Жвачные обитают на диких пустошах мыса Грэйт Орм. Они и раньше наведывались в городок, но не заходили дальше окраинных улиц. Сейчас же на пустых центральных улицах они неторопливо бродят группами, поедают живые изгороди, вытаптывают траву на идеальных английских газонах, заглядывают местным жителям в окна.

За перемещениями коз следит журналист издания Manchester Evening News Эндрю Стюарт. Он регулярно пишет о копытных в своем Twitter и с иронией называет себя козлиным корреспондентом.

🐐🚨 Monday goat update: they’re back. Again. And they dgaf. (H/t @86_leroy) pic.twitter.com/KoUmv08y59