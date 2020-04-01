Больше сотни диких кашмирских коз повадились регулярно приходить в приморский городок Лландидно, что на севере графства Уэльс (Великобритания). Животные пользуются тем, что местные жители сидят на карантине из-за коронавируса, и поедают растительность на улицах.

Об этом сообщает издание "Нож".

Жвачные обитают на диких пустошах мыса Грэйт Орм. Они и раньше наведывались в городок, но не заходили дальше окраинных улиц. Сейчас же на пустых центральных улицах они неторопливо бродят группами, поедают живые изгороди, вытаптывают траву на идеальных английских газонах, заглядывают местным жителям в окна.

За перемещениями коз следит журналист издания Manchester Evening News Эндрю Стюарт. Он регулярно пишет о копытных в своем Twitter и с иронией называет себя козлиным корреспондентом.

"Теперь они власть в Лландидно, и нам придется с этим смириться", - пишет Стюарт.

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