Министерство здравоохранения порекомендовало украинцам правильно бороться с коронавирусом и оставаться дома.

Так, ведомство в своем Facebook советует гражданам внимательно относиться к своему здоровью, всячески укреплять иммунитет, правильно питаться и оставаться дома.

"Относитесь внимательно к своему здоровью, укрепляйте иммунитет, правильно питайтесь и оставайтесь дома!", - говорится в сообщении Минздрава.

Ранее в МОЗ и НБУ призвали украинцев не ходить в банки, а оплачивать услуги и делать переводы онлайн.

Создатели ролика утверждают, что дистанционно можно использовать практически все самые необходимые банковские услуги - оплата коммуналки, оплата кредитов, перевод средств родственникам и т.д.

Также мы информировали, что в Минздраве опубликовали новые стандарты оказания помощи пациентам с коронавирусом.