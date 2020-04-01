Министерство охраны здоровья и Национальный банк Украины выпустили агитационный ролик. В нем ведомства призывают не лишний раз ходить в банк, а пользоваться услугами онлайн-перевода денег.

Ролик появился в Facebook МОЗ.

Его создатели утверждают, что дистанционно можно использовать практически все самые необходимые банковские услуги:

оплата коммуналки;

выплата кредита;

перевод денег близким.

Для этого можно, сидя дома за чашкой кофе, зайти с телефона или компьютера в банковский сервис и выбрать в нем необходимую услугу в несколько кликов.

Видео: Facebook/ moz.ukr

"Во время карантина по возможности оставайтесь дома и помните, что банковскими услугами можно воспользоваться дистанционно. Позаботьтесь о себе и о пожилых родственниках, помогите им оплатить коммунальные услуги онлайн!" - обратились к украинцам в МОЗ и НБУ.

Ранее Владимир Зеленский в одном из видеообращений призывал к тому же. Он попросил украинцев научить пожилых родственников оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Этот призыв звучал и из уст руководства Министерства социальной политики.