Разные государственные органы во время карантина работают по-разному - изменяют порядок работы, предоставляют только ограниченный перечень услуг и принимают дополнительные меры, чтобы обезопасить посетителей и работников.

Минцифры на своей странице в Facebook разместило памятку, как работают предоставители услуг сейчас.

1. Государственная миграционная служба определила перечень подразделений, работающих во время карантина. Лично можно оформить паспорт гражданина Украины в случае потери, кражи паспорта или крайней необходимости для получения публичных услуг. Также ГМС продолжает вклеивать фотографии в паспорта при достижении 25 или 45-ти лет и оформляет загранпаспорта в случае необходимости в лечении или смерти родственника. Иностранцы и лица без гражданства также могут получить виды на временное и постоянное жительство, если это необходимо для получения услуг.

2. Прием граждан в ГРАГС осуществляется исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при захоронении. Регистрация брака происходит только на основании заявлений, поданных до 13 марта. Граждане могут получать консультацию и подавать документы онлайн с помощью портала.

3. Сервисные центры МВД продолжают оказывать неотложные услуги, большей частью дистанционно. Среди них регистрация транспорта для стратегических предприятий, восстановление удостоверения водителя в случае потери или кражи, первая государственная регистрация новых легковых транспортных средств. Граждане могут направлять пакет документов на почту дежурным сервисных центров. Узнать о полном перечне услуг и контактах дежурных можно по ссылке.

4. Большинство ЦПАУ также продолжают свою работу, предоставляя неотложные услуги. Но перед визитом Минцифры советует сначала позвонить и уточнить, как работает конкретный ЦПАУ.

Ранее "Страна" информировала, что для школьников ввели онлайн обучение по телевизору в период карантина.

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