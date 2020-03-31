Сколько выходных дней будет у украинцев в апреле из-за православной Пасхи
В этом году Пасха приходится на воскресенье, 19 апреля.
В соответствии со ст. 67 КЗоТ, выходной переносится на понедельник. Таким образом у украинцев будет удлиненные выходные с 18 по 20 апреля. Об этом информирует Юрлига.
Другие празднования в апреле не предусмотрены.
Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до 24 апреля.
"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - заявил перед принятием решения премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, в Кабмине допустили и возможность пролонгации ограничительных мер и в мае, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.
еще мы писали, что МАУ отменила все регулярные рейсы до 24 апреля