В этом году Пасха приходится на воскресенье, 19 апреля.

В соответствии со ст. 67 КЗоТ, выходной переносится на понедельник. Таким образом у украинцев будет удлиненные выходные с 18 по 20 апреля. Об этом информирует Юрлига.

Другие празднования в апреле не предусмотрены.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до 24 апреля.

"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - заявил перед принятием решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, в Кабмине допустили и возможность пролонгации ограничительных мер и в мае, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

еще мы писали, что МАУ отменила все регулярные рейсы до 24 апреля