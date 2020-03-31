Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Турции выросло до 13 тыс. 531 человек.

Об этом сообщает во вторник агентство Анадолу со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Так, за истекшие сутки в Турции диагноз "коронавирус" подтвержден еще у 2704 человек.

При этом за сутки умерли еще 46 пациентов с вирусом, и таким образом, количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Турции увеличилось до 214.

Также сообщается, что полностью от коронавируса вылечились 246 человек.

В Турции уже проведены более 92 тыс. тестов на наличие COVID-19.

Ранее "Страна" информировала, что во Франции число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 7,5 тысяч человек.

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