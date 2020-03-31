При сравнении данных о смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 заметна существенная разница показателей в разных странах. Так, в Германии коэффициент смертности не превышает 0,4%, а в Италии он примерно в 20 раз больше.

Издание Deutsche Welle со ссылкой данные Всемирной организации здравоохранения разобралось, чем объясняется такая разница.

По мнению ВОЗ, на уровень смертности влияют несколько факторов: возраст больных, качество медицинской помощи, количество проводимых тестов и время начала эпидемии.

Количество сделанных тестов

В Италии средний возраст людей, у которых был диагностирован коронавирус, составляет 63 года, в Германии - 45 лет. Вероятно, это объясняется тем, что в Италии тест на вирус делали гораздо меньшему числу молодых людей со слабыми симптомами заболевания, чем в Германии. Следовательно, их не учитывали при сведении статистических данных. А это, в свою очередь, повысило коэффициент смертности, поскольку учтенными оказались только больные с тяжелыми симптомами. К тому же в Италии, по данным местных СМИ, велико еще и число незарегистрированных от коронавируса смертей.

Противоположный подход можно наблюдать в Южной Корее: там проводят гораздо больше тестов на коронавирус, чем в большинстве других стран, и коэффициент смертности чрезвычайно низок.

Средний возраст населения

Пожилые люди особенно подвержены риску инфицирования коронавирусом. Риск повышают появляющиеся с возрастом хронические заболевания и ослабленная иммунная система. Пожилые люди подвержены риску заразиться любой инфекцией.

Однако этот фактор не объясняет различия в коэффициенте смертности между Германией и Италией, поскольку возрастная структура обеих стран примерно одинакова. В 2018 году средний возраст немцев составлял 46 лет, итальянцев - 46,3 года.

Этот показатель, скорее, играет роль в определении коэффициента смертности в странах Африки к югу от Сахары, где средний возраст населения значительно ниже. Так, в Мали, Чаде и Демократической Республике Конго он составляет примерно 16 лет.

Время начала эпидемии

В Италии и Испании, которые охвачены эпидемией намного серьезней Германии, она вспыхнула раньше. А поскольку с момента инфицирования вирусом до смерти от вызванной им пневмонии проходит какое-то время, к концу эпидемии уровень смертности, скорее всего, еще возрастет.

Некоторые ученые считают, что эпидемия в Германии еще не достигла пика. Если это действительно так, вероятно, в стране увеличится число летальных случаев.

Уровень медицинской помощи

На показатель смертности больше всего влияет состояние системы здравоохранения, ее способность удержать число заболеваний от роста по экспоненте.

Подключение тяжелобольных пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких может снизить число летальных исходов. Поэтому решающее значение приобретает достаточное число мест в отделениях интенсивной терапии.

При перегруженности системы здравоохранения зараженными предотвратить смерть пациентов, которые не получают необходимого ухода и лечения, практически невозможно.

Например, в Италии с населением около 60 миллионов человек число койко-мест в отделениях интенсивной терапии в начале эпидемии составляло 5 тысяч. В Германии, где живут почти 80 млн человек, есть около 28 тысяч мест.

В других странах количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии с учетом общего числа жителей сильно варьируется. В Германии на 100 тысяч человек приходится 29 мест, в США - 34, в Италии - 12, в Испании - 10.

А вот в Южной Корее, которая благодаря массовому тестированию и жестким ограничениям добилась значительного успеха в сдерживании эпидемии, на 100 тысяч человек приходится всего 10,6 мест.

Успех Южной Кореи в борьбе с коронавирусом в ВОЗ объясняют прежде всего строгими карантинными мерами, позволившими на ранней стадии удержать кривую графика заражений от роста по экспоненте. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования там до сих пор не вышло за пределы 10 тысяч.

Более-менее точную статистику можно будет получить и выводы сделать лишь после того, как пандемия сойдет на нет.

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