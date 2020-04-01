В среду, 1 апреля, в Украине продолжается карантин, вызванный распространением коронавируса. По состоянию на 22:00 31 марта в МОЗ дали такую статистику: 645 случаев инфицирования Covid-19, 17 смертей, 10 выздоровевших.

В Киеве всех больных воспалением легких будут проверять на коронавирус. Во Львовской области на коронавирус проверят всех, кто недавно вернулся из-за границы. В Тернополе запретили собираться на улице в компании больше двух человек.

Вчера первый случай коронавируса подтвердили в т.н. "ДНР". Там семья заболевшей 19 марта вернулась из Москвы на своей машине.

Вместе с тем, наметились определенные послабления в мерах ограничения. Украинцам на самоизоляции разрешили в экстренных случаях ходить в аптеки и магазины.

Также в Украине разрешили открыть продуктовые рынки при соблюдении условий, предписанных Минздравом. Они касаются дистанции между людьми, средствами защиты для продавцов и торговлю товарами зарегистрированных производителей пищевой продукции.

Ситуация за минувшие сутки

09:25 В российском "Сколково" считают, что обработанная холодной плазмой вода может убивать вирусы. Препарату дали рабочее название "Мегнарил". Ученые отмечают, что в ней образуются "агрессивные" формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить клетки вирусов.

Такую воду можно применять для обработки масок и различных поверхностей, а также для распыления в воздухе. Жидкость безопасна для человека, дешевая в производстве - около 100 рублей за тысячу литров.

Сейчас ученые занимаются оформлением патента на изобретение и подготовкой серийного производства.

09:08 В США за сутки скончалось 865 человек от covid-19.

08:56 Как закупают аппараты искусственной вентиляции легких по регионам Украины.

08:43 В Италии завод суперкаров "Ламборджини" перешел на производство медицинских масок.

08:34 МОЗ сегодня одел в маски основателей Киева - легендарных Кия, Щека, Хорива и Лебедь.

И ведь платит же кому-то деньги Минздрав за такое творчество.

08:27 Индия, Германия и Таиланд призвали своих граждан в День смеха не шутить о коронавирусе.

08:16 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украину больше не пустят ни один авиачартер - поскольку пассажиры не хотят проходить обсервацию. Он заявил, что самолеты смогут прилетать при 100%-м предварительном согласии людей на принудительный карантин.

08:07 Трамп дал 30 дней на то, чтобы замедлить распространение коронавируса по США

08:03 В ООН эпидемию коронавируса назвали худшим мировым кризисом со времён второй мировой.

07:58 Глава Меджлиса Рефат Чубаров из-за коронавируса решил отменить "Марш на Крым"

07:54 От коронавируса умер известный джазовый трубач Уоллес Рони.